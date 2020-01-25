https://static.news.ru/photo/54556250-3f6e-11ea-b894-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский и Наталья Поклонская Фото: Коллаж: NEWS.ru

Депутат российской Госдумы, а в прошлом сотрудник украинской прокуратуры Наталья Поклонская своеобразно поздравила с днём рождения президента Украины Владимира Зеленского. Ему исполнилось 42 года.

Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом. А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев. У меня осталось незаконченное дело в Киеве — я имею в виду уголовное — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко, — напомнила она в своём Telegram-канале.

Поклонская также отметила, что верит в искренность Зеленского в борьбе с коррупцией, но считает, что тому не дают восстановить справедливость в стране. Однако она считает, что сможет помочь в этом деле.

Я знаю, что Вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решётку наглого и вечно пьяного борова Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов. Но Вам просто не дают этого сделать. Так что когда будете задувать свечки на праздничном тортике, вспомните про моё пожелание, и Украина изменится. Мы изменим её, выкинем эту «мертвечину» из страны, — добавила она.

Закончила поздравительную речь российский парламентарий уже на украинском.

Та й на завершення: з щирими побажаннями, Володимире Олександровичу! Миру та добра! Піднімаю за Вас келих (И в завершение: с искренними пожеланиями, Владимир Александрович! Мира и добра! Поднимаю за вас бокал. — NEWS.ru), — написала она.

Наталья Поклонская долгое время работала в прокуратуре Украины. Она не поддержала Евромайдан в 2014 году и после присоединения Крыма к России возглавила прокуратуру нового региона. В 2016 году её избрали депутатом Госдумы. Там она является зампредом комитета по безопасности и противодействию коррупции.

В Киеве Поклонской вменяют целый ряд преступлений — от госизмены до похищения людей. При этом подозреваемая нашла множество процессуальных нарушений в расследовании своих бывших коллег. Однако оспорить их действия и полноценно участвовать в процессе Поклонской, по её мнению, не позволяют изъяны в законодательстве, писал NEWS.ru.