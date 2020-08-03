Известный российский врач Леонид Рошаль назвал текущую пандемию коронавируса репетицией биологической войны. Сам того не ожидая, профессор почти что попал в точку. На самом деле СССР (а РФ является его правопреемницей во всех смыслах) активно готовился к биологической (бактериологической, как тогда было принято выражаться) войне — как для атаки, так и для самообороны.

Одним из самых закрытых и засекреченных советских ведомств было Главное управление микробиологической промышленности (Главмикробиопром СССР) при Совете Министров СССР. Оно выступало на правах министерства. Смысл создания особого ведомства был прост. Конечно, по здравому размышлению, входившие в его систему около 150 заводов и фабрик должны были быть причислены к Министерству медицинской промышленности либо к Министерству химической промышленности (из последнего пришёл и первый руководитель Главмикробиопрома Василий Беляев). Но на самом деле, выпускавшиеся этой конторой пищевые добавки для скота и т.п. подобные препараты микробиологии, служили лишь прикрытием для основного предназначения — разработки различных видов биологического оружия и средств противодействия такому у вероятного противника.

СССР накопил огромный опыт в этом направлении, в НПО «Биопрепарат» (подразделение в упомянутом главке) создавались уникальные технологии по управлению всевозможными массовыми инфекциями. Это была одна из немногих сфер, в которых Советский Союз опережал США и другие страны мира. Недаром в перестройку, когда пал железный занавес, именно ученые из данного ведомства начали перебегать на Запад, где их ожидал радушный приём, а они становились мировыми сенсациями, рассказывая о создаваемом ими биологическом оружии. Достаточно вспомнить нашумевших в своё время перебежчиков — директора Ленинградского института особо чистых биопрепаратов Владимира Пасечника и первого замдиректора «Биопрепарата» Канатжана Алибекова.

ТАСС

Но суть на сегодняшний момент заключается в следующем — как последние тридцать лет использовались уникальные препараты и знания в микробиологии и вирусологии. Удалось ли сохранить потенциал для мирного использования или нет? С точки зрения здравого смысла, именно Россия, с её возможностями, должна была стать в авангарде борьбы с COVID-19. Ведь его распространение, действительно, напоминало протекание биологической войны, начатой неизвестным врагом. Но произошло ли это? Чем отличилась РФ в плане создания вакцин и методов излечения от коронавируса?

Сенсационные утечки о якобы уже созданных и втайне испытанных вакцинах, подогревают интерес к тому, что происходит в российских НИИ. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил 3 августа, что первую российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение 10 дней, и что в случае удачных испытаний российская вакцина от COVID-19 станет первой в мире, и тогда к концу 2020 года в России смогут производить уже 10 млн вакцин от коронавирусной инфекции в месяц. Ему в тот же день вторил глава Минпромторга Денис Мантуров, пообещав начать серийный выпуск вакцины от коронавируса в сентябре на площадках сразу трёх российских фармацевтических компаний.

Для любого государства крайне важно создавать свой имидж как в глазах собственных граждан, так и за рубежом. Критический момент пандемии стал не только вызовом для России, но и окном возможностей. Сравнительно низкий уровень заболеваний коронавирусом — это отечественное конкурентное преимущество. Это то, что можно «продать», говоря новомодным языком маркетологов, возможность для продвижения своей фармацевтической продукции и медтехники как на отечественном рынке медпрепаратов, так и на мировом. Мантуров, кстати, говорил и об экспорте аппаратов ИВЛ, защитных масок и костюмов. Надо только действовать решительнее и быстрее. Поскольку окно возможностей приоткрыто не на долго. Оно быстро захлопнется, а наряду с Россией в мире есть немало других стран, те же США с их мощнейшей фармацевтикой.

Итоговое медицинское обследование добровольцев клинических испытаний вакцины от коронавируса Снимок с видео/Минобороны РФ/ТАСС

Сегодня Россия не славится, как крупный игрок на рынке лекарственных средств, она, скорее, их крупнейший импортёр. Но сейчас мы можем сделать резкий скачок вперёд, если государство включит это направление в число приоритетов. Накопленные в годы Холодной войны технологи по борьбе со всевозможными инфекциями — секретное наследие советского ВПК, — могут и должны быть востребованы. Разумеется, речь идёт о работе уже в новых рыночных условиях, на коммерческой основе. Однако правила игры и построение приоритетов должны оставаться за государством. Если оно будет способно сконцентрировать ресурсы — финансовые и материальные — для выработки уникальных вакцин, тогда результат будет однозначно положительным. У страны появляется шанс в сфере лекарств и здравоохранения догнать развитые страны. Экономическую и технологическую составляющую должен сопровождать грамотный пиар. Однако если за пиаром ничего не последует, если вакцина окажется блефом, это будет удар, который откинет Россию ещё на годы назад.