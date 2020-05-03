Политика

Песков заявил о возможной корректировке нацпроектов на фоне пандемии

14:37, 03 мая 2020
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает возможной корректировки национальных проектов на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса.

Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом, — цитирует Пескова ТАСС.

Он также подчеркнул, что реализация нацпроектов не снимается с повестки дня. При составлении национального плана развития экономики во внимание будут принимать те задачи, которые были составлены изначально.

Ранее NEWS.ru писал о другом заявлении Пескова. Он сообщил о необходимости подготовить почву для «нормандской четвёрки».

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