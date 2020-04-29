Песков заявил о необходимости подготовить почву для «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/47a2c508-8ad1-11ea-a2f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что договорённости парижского саммита «нормандской четвёрки» пока не выполнены, для организации новой встречи на высшем уровне необходимо ещё «подготовить почву». Он посоветовал дождаться решений, которые примут главы МИД «четвёрки» во время видео-совещания 30 апреля.

Помимо министров идёт общение и в контактной группе, и по линии экспертов, но, тем не менее, пока приходится констатировать невыполнение договорённостей. Пока предстоит поработать для того, чтобы подготовить почву для общения на высшем уровне, — цитирует «Интерфакс» Пескова.

Он подчеркнул, что минский комплекс мер завизирован представителями самопровозглашённых ЛНР и ДНР, поэтому невозможно озвучивать новые условия и позиции, не обсуждая их с представителями республик.

Как писал NEWS.ru, из-за действий Киева в настоящее время не может быть и речи о проведении саммита «нормандской четвёрки», который ранее был запланирован на апрель. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, все достигнутые в Париже во время предыдущего саммита соглашения блокируются в работе контактной группы, парламента и правительства Украины. Это происходит из-за позиции, которую занимает официальный Киев. Как отметил Лавров, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимал попытки в переговорах с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком сдвинуть с мёртвой точки ключевые договорённости по Донбассу.