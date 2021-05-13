Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

https://static.news.ru/photo/b8cb9e78-b49a-11eb-8b51-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не станет вмешиваться в ситуацию с преследованием на Украине лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Однако Кремль хочет быть уверен, что речь не идёт о политической «охоте на ведьм». Об этом в пятницу, 14 мая, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что суд отправил Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Политика и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в государственной измене и расхищении национальных интересов в Крыму.

Как отметил Песков, Москва следит за развитием событий на Украине, однако вмешиваться в них она не собирается.

Но мы хотим быть уверены, что речь не идёт о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил, — подчеркнул представитель Кремля.

Украинские силовики ранее сообщили, что Медведчук стал фигурантом трёх эпизодов. Согласно первому, он с марта 2015 года незаконно передавал информацию о полезных ископаемых в Крыму. Речь в том числе идёт об одном газовом месторождении. По второму эпизоду — якобы политик раскрыл секретную информацию о скрытом военном подразделении ВСУ. По данным СБУ, согласно третьему эпизоду, Козак и Медведчук планировали вербовать украинцев, уезжающих на учёбу или заработки в Россию, для распространения через них российской пропаганды.

Арест прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, преследование лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» является попыткой уничтожить политика, который не боится жёстко критиковать власть Украины и выступает за отношения с Россией.