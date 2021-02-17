Песков заявил, что Путину не предлагали возглавить список ЕР на выборах

https://static.news.ru/photo/9060056a-7123-11eb-8255-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину не поступало предложений возглавить список «Единой России» на предстоящих в этом году выборах в нижнюю палату парламента. Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Путин провёл встречу в режиме видеоконференции с лидерами думских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Накануне в СМИ появились сообщения, что глава партии «Единая Россия» Сергей Неверов намерен в ходе встречи предложить президенту возглавить список фракции на выборах. Позже он прокомментировал эти публикации, напомнив об ответственности за «фейковые новости».

Дмитрий Песков также отрицательно ответил на вопрос, звучало ли предложение президенту возглавить партийный список ЕР, пишет РИА Новости.

Ранее Путин в ходе встречи с лидерами парламентских фракций положительно отозвался о текущем созыве Государственной думы. По его словам, депутаты за пять лет повысили темп интенсивной и профессиональной работы.

Как сообщал NEWS.ru, Путин также заявил, что Россия не допустит вмешательства в выборы в Госдуму извне и не позволит подрывать российский суверенитет. Он подчеркнул, что и для партий, и для страны важно, чтобы сентябрьские выборы прошли открыто, честно и достойно.