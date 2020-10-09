Песков: встречи Путина с главами МИД Азербайджана и Армении в планах нет

https://static.news.ru/photo/12bc8d14-0a1b-11eb-9a74-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин не планирует встречаться с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нет, в настоящий момент предполагается работа именно на уровне министров иностранных дел, — цитирует его ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также отказался комментировать сообщения СМИ о возможности заключения республиками перемирия в ближайшее время.

Пока ничего не могу сказать на этот счёт, — завил Песков.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на администрацию президента Франции сообщило, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие 9 октября вечером или на следующий день. При этом было отмечено, что надежды на это пока зыбкие, писал NEWS.ru.