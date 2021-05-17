Песков: возложение на Россию вины за Вторую мировую — «кощунство»

https://static.news.ru/photo/2c553568-b700-11eb-8037-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возложение ответственности за развязывание Второй мировой войны на Россию является «кощунством». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом в Кремле прокомментировали проект закона о запрете на отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой войне. Документ поступил на рассмотрение в Госдуму.

Хоть каким-то образом возлагать вину на Россию за начало Второй мировой войны — вот это не что иное, как кощунство, и это кощунство с юридической точки зрения теперь зафиксировано в законе, — цитирует Пескова агентство.

Кроме того, он ответил на опасения журналистов, что по новому закону под запрет могут попасть некоторые книги про Вторую мировую. Песков посоветовал дождаться правоприменительной практики законопроекта и реагировать уже в случае каких-то перегибов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай намерен отстаивать итоги Второй мировой войны и бороться за мир во всём мире вместе с РФ.