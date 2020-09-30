Песков: в Берлине с Навальным работают агенты ЦРУ

https://static.news.ru/photo/f87b6d36-03d4-11eb-8596-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с Алексеем Навальным работают сотрудники Центрального разведывательного управления США. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, что оппозиционер работает со спецслужбами и органами власти западных стран и делает это в их интересах.

Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним — так будет корректнее. Действительно есть такая информация, я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления США в эти дни. Не первый раз, когда дают ему разные инструкции, — уточнил представитель Кремля.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Немецкие военные токсикологи выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». 2 сентября об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Выводы о яде подтвердили лаборатории в Швеции и во Франции.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

7 сентября Навального вывели из комы. Когда Навальному стало лучше, его посетила Ангела Меркель. Это событие не афишировалось, известно о нём стало позже, писал NEWS.ru. 23-го числа россиянина выписали. Он продолжает проходить реабилитацию в Берлине.