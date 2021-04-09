Песков пояснил слова Меркель о войсках РФ на границе с Украиной

https://static.news.ru/photo/5b638390-9ab4-11eb-9afc-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным не требовала от Москвы свернуть военное усиление в районе границы с Украиной, а лишь выразила обеспокоенность по этому поводу, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

[Ангела] Меркель действительно сказала, что нас (Германию. — NEWS.ru) в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ [с Украиной]. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена, — рассказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Песков добавил, что со стороны Путина последовали соответствующие разъяснения. Лидер РФ также рассказал Меркель о «провокационных действиях Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения». Он заявил о необходимости для украинских властей неукоснительно соблюдать достигнутые ранее договорённости, особенно о налаживании диалога с непризнанными ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Москву объяснить перемещение вооружённых сил на приграничных с Украиной территориях. До неё с подобным заявлением выступил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он предлагал Москве использовать механизмы ОБСЕ.