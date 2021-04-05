В Кремле отреагировали на сообщения о «блужданиях» российской армии

https://static.news.ru/photo/de21a210-95f2-11eb-b102-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия передвигается по территории РФ в направлениях, необходимых для обеспечения безопасности страны, и это не должно служить поводом для какой-либо обеспокоенности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Никто не блуждал и не блуждает, и российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным для обеспечения безопасности, надёжной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности, — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сообщения о передвижении по Ростовской области воинских частей с заклеенными номерами.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. В то же время к собственной безопасности в Москве относятся очень внимательно.

Ранее NEWS.ru писал, что европейское командование ВС США повысило уровень боевой готовности до максимального после сообщений об обострении конфликта в Донбассе. Американские СМИ и представители Украины заявляют о стягивании российских войск к зоне боевых действий. В Америке связывают необычную активность ВС РФ с желанием испытать администрацию Джо Байдена, в Кремле же не видят в происходящем ничего необычного. Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что российская военная активность связана с провокационными действиями со стороны Киева. Россия принимает необходимые меры: если понадобится проводить операцию по принуждению Украины к миру, ВС РФ её осуществят, невзирая на крики из Киева или Вашингтона.