Песков: РФ ответит на санкции ЕС в соответствии со своими интересами

https://static.news.ru/photo/0c916c64-0ed7-11eb-8da3-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия даст соответствующий ответ на санкции Евросоюза, который будет максимально соответствовать интересам РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами, — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в Кремле расценивают санкции в отношении российских чиновников из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального сознательным недружественным шагом.

К нашему сожалению, это сознательный недружественный шаг в отношении России. Совет ЕС этим решением нанес вред отношениям с нашей страной, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что в Кремле сожалеют о решении властей европейских стран поставить отношения между Брюсселем и Москвой на кон, опираясь на слова Навального.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ЕС ввёл санкции против российских чиновников из-за ситуации с Навальным. В чёрный список Евросоюза включены глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и ещё четыре высокопоставленных российских чиновника.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было. 7 октября Берлин заявил, что поскольку Россия не предоставляет никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, адресные санкции против ответственных за это лиц в РФ неизбежны.