Песков рассказал о влиянии пандемии коронавируса на рабочий график Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства принимает решения о формате проведения рабочих встреч под влиянием эпидемиологической обстановки.
Как
Пескова также спросили, сделал ли президент прививку от COVID-19.
Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил, — ответил пресс-секретарь.
Как передавал NEWS.ru, Песков прокомментировал информацию британских СМИ о намерении российского лидера уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. Пресс-секретарь заверил, что Путин свой пост оставлять досрочно не собирается и прекрасно себя чувствует.