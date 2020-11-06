Песков рассказал о влиянии пандемии коронавируса на рабочий график Путина

https://static.news.ru/photo/a2293f46-201a-11eb-a0e5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства принимает решения о формате проведения рабочих встреч под влиянием эпидемиологической обстановки.

Как передаёт РИА Новости, представитель Кремля уточнил, что вне зависимости от того, проходят ли встречи лично или по видеосвязи, президент относится к ним со вниманием. Формат мероприятий «не отражается на их содержании и интенсивности», подчеркнул Песков. Пресс-секретарь таким образом ответил на вопрос, почему Путин в День народного единства физически присутствовал на праздничных мероприятиях, но до того длительное время работал дистанционно.

Пескова также спросили, сделал ли президент прививку от COVID-19.

Он сообщит, если и когда он сделает прививку, он же сам об этом говорил, — ответил пресс-секретарь.

Как передавал NEWS.ru, Песков прокомментировал информацию британских СМИ о намерении российского лидера уйти в отставку из-за ухудшения здоровья. Пресс-секретарь заверил, что Путин свой пост оставлять досрочно не собирается и прекрасно себя чувствует.