Несносный ребёнок: Песков рассказал, как Украину воспринимают в Европе

https://static.news.ru/photo/c56ebef8-9ab4-11eb-8bf7-96000091f725_660.jpg Фото: VALENTYN OGIRENKO/Reuters

Германия и Франция понимают, что Россия не является участницей в вооружённом конфликте в Донбассе. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что «участники „Нормандской четвёрки“, за исключением Украины, в целом это понимают».

Для них, наверное, Украина является таким вот enfant terrible (с французского языка можно перевести как «несносный ребёнок». — NEWS.ru). Да, вот этим вот страшным младенцем, которого вроде и выкинуть-то никуда не выкинешь, но столько головной боли от него, — подчеркнул Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что Россия прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь урегулировать конфликт в Донбассе.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Песков, как писал NEWS.ru, указал на то, что Украина продолжает пытаться представить Россию агрессором и участником конфликта. В ответ на это, заметил представитель Кремля, Москва не перестанет терпеливо разъяснять свою позицию по Донбассу.