Песков рассказал, как Кремль пытается получить данные по Навальному

https://static.news.ru/photo/344fe22e-f99e-11ea-991a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пытается получить от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные, свидетельствующие об «отравлении» Алексея Навального, но там советуют обратиться с этим вопросом в Германию, а в Берлине — отсылают в ОЗХО.

В техническом секретариате ОЗХО нам говорят: ничего не знаем, обращайтесь к немцам. А немцы нам говорят: ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО. Это абсолютно соответствует положению дел в этой истории. Но, тем не менее, мы не оставляем наших попыток, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля отметил, что версия об отравлении Навального не исключалась с самого начала, но она не получила подтверждений, так как «в крови пациента отравляющие вещества в Омске и в лабораториях в Москве найдены не были».

Безусловно, мы обеспокоены в связи с той информацией, которая поступает от наших коллег в Берлине. Они говорят, что анализы показали, что речь идёт об отравлении. К этому же выводу пришли лаборатории из Франции, Швеции, а также из ОЗХО, — заявил Песков.

Он выразил сожаление, что Россия не имеет возможности убедиться в отравлении «больного». Песков предположил, что этого либо не хотят в Берлине, либо против сам Навальный.

Как писал NEWS.ru, Песков заявил, что в руководстве страны никто не готов верить на слово никаким заявлениям по ситуации с Навальным. По его мнению, в деле Навального больше вопросов, чем ответов. Он отмечал, что Россию сильно ограничили в возможностях по проведению полноценного расследования инцидента с оппозиционером, лишив её доступа к необходимым сведениям и уликам.

Навальному стало плохо на борту летевшего из Томска самолёта 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Немецкие военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении, однако Германия сведения не предоставляет.