Песков раскрыл тему разговора Путина и Лукашенко

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Президент России Владимир Путин в разговоре со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко не обсуждал саммит ЕАЭС. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

По его словам, политики говорили только о предпринимаемых шагах по борьбе с распространением коронавируса, передаёт РИА Новости.

Вся остальная информация — это размышления на свободную тему, никоим образом не соответствует действительности, — подчеркнул он.

Представитель президента отметил, что недавно руководители стран-членов ЕАЭС проводили видеоконференцию о борьбе с COVID-19. Сейчас обсуждается подготовка сопроводительных документов к следующей встрече, однако её формат будет определён позже.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков заявил, что российская сторона обеспокоена методом борьбы с коронавирусом в Белоруссии. В Кремле рассчитывают, что различные методы противодействия COVID-19, которые применяются в России и Белоруссии, не приведут к взрывному росту заболеваемости.