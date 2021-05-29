Песков: роль Путина на осенних выборах пока не определена

https://static.news.ru/photo/8ffb730c-c1f5-11eb-a04d-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Никаких решений о том, что президент Владимир Путин возглавит партийные списки «Единой России» на предстоящих осенью выборах в Государственную думу, пока не принято. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Таким образом, роль российского лидера в этом качестве ещё не определена, уточнил он в комментарии журналистам.

Никакого решения на эту тему не принималось. Если какие-то решения будут приниматься, мы, разумеется, сразу вас проинформируем, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила в «Единую Россию» заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз. При этом будущее место работы она предпочла не раскрывать.