Песков: Путин не отказывается от встреч, которые могут быть результативными

https://static.news.ru/photo/e6adbd76-8191-11eb-a4ce-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о намерении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в случае срыва саммита «нормандской четвёрки». Представитель Кремля в беседе с журналистами заметил, что Путин никогда не отказывается от встреч, которые могут быть результативными и всем принести пользу.

К таковым Песков пока не готов отнести возможную встречу Путина и Зеленского, поскольку Киев не выполняет обязательств в рамках Минских соглашений по Донбассу. Именно выполнение договорённостей украинской стороной может и должно быть лучшей подготовкой к подобной встрече, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Вы знаете, что президент Путин никогда не отвергает встречи, которые могут быть результативными и принести пользу всем. Путин приложил немало усилий для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Но любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена, — уверен Песков.

Периодические консультации так называемой нормандской четвёрки проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии.

В прошлый раз такая встреча состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий. 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств.

Между тем, как писал NEWS.ru, осведомлённый источник сообщил, что в ближайшее время саммит не состоится, поскольку нет повода. Киев не выполняет свою часть соглашений, поэтому для организации встречи нет оснований. Зеленский ранее заявлял, что допускает срыв саммита, потому намерен встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четвёрки» в индивидуальном порядке.