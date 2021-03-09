Зеленский заявил о намерении лично встретиться с Путиным

https://static.news.ru/photo/a098a672-80c7-11eb-9cbe-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что готов индивидуально встретиться с руководителем каждой из стран — участниц «нормандской четвёрки».

В настоящее время осуществляется подготовка к встрече лидеров России, Германии, Франции и Украины, образующих «нормандскую четвёрку». Однако Зеленский допустил, что она может не состояться, и в этом случае он готов лично пообщаться с каждым из коллег в отдельности.

Я найду формат, чтобы встретиться с каждым из этих лидеров. Как говорят, если гора не идёт к Магомеду <...> ничего страшного, значит, встречусь с каждым отдельно, — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Украинский лидер обратил внимание, что в Донбассе выросло число «вооружённых провокаций». Он связал это с блокированием трёх оппозиционных телеканалов. Зеленский также напомнил, что на 10 марта запланировано заседание Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

В прошлый раз встреча лидеров указанных стран состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий. 12 января 2021 года в Берлине прошли переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Как ранее писал NEWS.ru, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «серьёзных шагах» по отношению к России из-за Донбасса дипломатической подготовкой к военной провокации. Киев не учитывает решительной позиции Москвы по этому вопросу.