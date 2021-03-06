В Госдуме ответили на угрозы Кравчука России из-за Донбасса

https://static.news.ru/photo/9895abee-7e67-11eb-87cc-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин считает слова первого президента Украины Леонида Кравчука о «серьёзных шагах» по отношению к России из-за Донбасса дипломатической подготовкой к военной провокации. Киев не учитывает решительной позиции Москвы по этому вопросу.

Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» — Францией и Германией, особенно Германией. Речь идёт о ревизии Минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания, — заявил Затулин РИА Новости.

Политик считает, что происходящее на Украине следует рассматривать комплексно, учитывая закрытие телеканалов, преследование оппозиции, наступление на русский язык.

Затулин убеждён, что план по подготовке военной провокации страдает многими изъянами.

Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения [Кравчука], вот и всё, — подчеркнул депутат.

Ранее Кравчук заявил, что если Москва не признает себя стороной конфликта на Украине, тогда Киев ответит серьёзными шагами. Он признался, что делегация украинской стороны в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу обсуждает возможные варианты таких «шагов». Кравчук убеждён, что Россия не хочет мира на Украине, а выступает за оставление ситуации в нынешнем положении.

Как писал NEWS.ru, Украина должна вступить в Евросоюз и НАТО для окончательного «отрыва» от России. Об этом заявил Леонид Кравчук. Он считает, что Киеву следует добиться особого партнёрства США. По его мнению, «аппетиты России» не закончатся на соседней стране.