СМИ: саммит в «нормандском формате» не состоится

https://static.news.ru/photo/54285730-80de-11eb-98c0-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Подготовка к проведению саммита «нормандской четвёрки» не ведётся, так как нет повода для его организации.

Встреча лидеров стран «нормандского формата» не состоится, поскольку не выполняются решения предыдущего саммита, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

Эта встреча не готовится. Повода для её созыва нет, потому что встреча имеет смысл, когда выполнены предыдущие решения. Пока ничего не выполняется — даже по тем вопросам, по которым намечался прогресс: по соблюдению режима прекращения огня, по обмену удерживаемыми лицами. По этим двум темам, к сожалению, наблюдается откат назад. Поэтому сейчас нет никаких оснований для созыва такой встречи, — заявил источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что готов индивидуально встретиться с руководителем каждой из стран — участниц «нормандской четвёрки», если саммит не состоится.

Источник поясняет, что «встреча ради встречи никому не нужна», кроме, возможно, самого Зеленского. Через подобные заявления в прессе он рассчитывает выправить свой падающий рейтинг.

Ранее, как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский заявил, что все, кто поднимает тему языка, национальности и религии, провоцируют раскол в украинском обществе. Заявление главы государства прозвучало в интервью национальным СМИ.