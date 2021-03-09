Зеленский: тема языка на Украине не актуальна

https://static.news.ru/photo/54e71c02-80ce-11eb-9077-96000091f725_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, кто поднимает тему языка, национальности и религии, провоцируют раскол в украинском обществе.

Заявление главы государства прозвучало в интервью национальным СМИ, которое транслировал телеканал «Украина 24». Зеленского спросили, поддерживает ли он связанные с языком изменения в законодательстве.

В конституции чётко написано: один единственный государственный язык — украинский. Все, кто поднимает вопросы национальности, языка, церкви, — это все люди, которые хотят хайпануть, — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в целом тема языка на Украине «не актуальна». По его мнению, государственный язык «полностью защищён».

16 января на Украине вступила в силу новая норма принятого в 2019 году закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого дня все поставщики услуг обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию об услугах и товарах исключительно на украинском, если только потребители не попросят использовать другой язык. Нарушителям этой нормы грозит штраф в размере до 6800 гривен (около $240).

Как писал NEWS.ru, ранее жительница Одессы возмутилась отказу продавца обслужить её на русском языке. Женщина устроила скандал и назвала государственный язык Украины «говяжьим». Её поддержал другой покупатель, который написал жалобу на продавцов торговой точки.