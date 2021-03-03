Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"

Новый скандал на языковой почве разразился на Украине. Покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке.
Как
Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке.
При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в стране в апреле 2019 года. Он предусматривает создание «языковой комиссии» и введение должности уполномоченного по его защите. Чиновники по закону должны проходить экзамен на уровень знания украинского языка, за нарушение норм положен штраф.
Ранее NEWS.ru писал, что заместитель заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге лишилась работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры.