Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"

https://static.news.ru/photo/fb731e02-5a84-11ea-b1b9-fa163e074e61_660.jpg Порт Одессы Фото: Nina Lyashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый скандал на языковой почве разразился на Украине. Покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке.

Как сообщает местный портал 048.ua, посетительницу магазина не устроило, что продавец говорит с ней на национальном языке. По словам женщины, она не понимает украинский, в связи с чем предложила продавщице вспомнить, «кем были первые граждане в истории города». Также женщина потребовала персонал магазина в разговоре с ней перейти на русский. Государственный язык Украины она назвала «говяжьим».

Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке.

При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в стране в апреле 2019 года. Он предусматривает создание «языковой комиссии» и введение должности уполномоченного по его защите. Чиновники по закону должны проходить экзамен на уровень знания украинского языка, за нарушение норм положен штраф.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге лишилась работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры.