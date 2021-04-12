Песков прокомментировал возможность ограничения сообщения с Турцией

https://static.news.ru/photo/bc519286-9b6e-11eb-b955-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами прокомментировал возможность ограничения авиасообщения с Турцией, где были введены новые ограничения на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос правительству страны.

Ранее стало известно, что в Турции закрыли спа-центры, прогреваемые бассейны и подъёмники на горнолыжных курортах. Туроператоры сообщили, что россияне начали массово отказываться от путёвок в Турцию.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока что ничего не может сказать относительно возможного ограничения авиасообщения с Анкарой.

Могу только переадресовать в правительство, потому что с учётом развития этой пандемической ситуации именно там принимаются решения, в нашем штабе, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, российская туристка отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями от обстановки, которая сложилась в стране из-за ограничений на фоне коронавируса.

По её словам, в Стамбуле всё спокойно, местные жители привычно работают. На улицах они почти все ходят в масках.