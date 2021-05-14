Песков прокомментировал список недружественных стран

https://static.news.ru/photo/d083caaa-b4d0-11eb-9bde-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Короткий перечень недружественных иностранных государств подчёркивает готовность Москвы к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Москва последовательно подчёркивает готовность к диалогу, — цитирует его агентство.

Таким образом он прокомментировал ограниченность списка недружественных стран, опубликованного 14 мая. Напомним, что в него входят только США и Чехия.

В марте 2021 года отношения США и России резко ухудшились из-за того, что президент США позволил себе резкое высказывание в адрес Владимира Путина. В частности, тот назвал его «убийцей». Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News. Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

Отношения между Чехией и Россией ухудшились после того, как Прага выслала 18 дипломатов РФ. Их обвинили в связях со спецслужбами и причастности к взрывам во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что у российских властей есть определённый список поручений и критериев для определения недружественных РФ стран.