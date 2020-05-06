В Кремле прокомментировали прекращение полномочий Назарбаевой

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Прекращение полномочий депутата верхней палаты парламента Казахстана Дариги Назарбаевой являются «абсолютно» внутренним делом республики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона не считает возможным оценивать это событие, так как «это не требует каких-то комментариев», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Маулен Ашимбаев стал новым спикером сената парламента Казахстана после отставки Дариги Назарбаевой.

Центральная избирательная комиссия Казахстана 4 мая 2020 года прекратила полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой в соответствии с указом президента республики Касым-Жомарта Токаева.