Песков прокомментировал отношения России с США и ЕС

https://static.news.ru/photo/7759da30-14b9-11eb-9641-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия не собирается терпеть хамство со стороны Запада, но при этом готова объяснить свою позицию иностранным партнёрам. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о возможности прекращения диалога с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважительного общения.

Хамство терпеть никто не собирается, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить свою позицию, — заявил Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Пресс-секретарь главы государства пояснил, что есть «определённые осложнения» в отношениях с Германией, но их преодоление возможно при усилии обеих сторон.

Мы чуть-чуть разочарованы тем, что все наши попытки сообща поработать над этим пока не получились, — сказал Песков.

Также представитель Кремля добавил, что Владимир Путин всё ещё заинтересован в «реанимации» отношений с США. Российский лидер готов выстраивать отношения с любым президентом, на которого падёт выбор американцев. Главное — чтобы этот лидер в какой-то момент «задумался», то же действительно «в интересах США в контексте двусторонних российско-американских отношений», сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что для России нет предпочтений в смысле выбора американского кандидата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-президент СССР Михаил Горбачёв в интервью британским журналистам призвал победителя на выборах президента США наладить отношения с Москвой и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы избежать новой гонки вооружений.