Песков: причин для оптимизма в отношениях между РФ и США нет

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Существующие российско-американские отношения не вызывают у Москвы оптимизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В целом, к сожалению, мы не видим каких-либо причин для оптимизма относительно наших двусторонних отношений, — цитирует официального представителя Кремля телекомпания CNBC.

В то же время Песков отметил, что у России хорошие отношения с Китаем. Он подчеркнул, что Москва ценит это и настроена их сохранять.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь российского лидера оценил возможность потепления отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, на это пока не приходится рассчитывать, несмотря на успешные переговоры Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом относительно стабилизации нефтяного рынка.