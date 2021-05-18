Песков допустил выступление Путина на съезде «Единой России»

https://static.news.ru/photo/b4e3b29a-b88d-11eb-baa5-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин, вероятно, посетит съезд «Единой России» и выступит на нём. Такое предположение высказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Он отметил, что съезд политической организации ещё не был объявлен официально, однако он точно состоится.

Традиционно, конечно, президент на нём выступает, поэтому можно предположить, что и на этом съезде он выступит, — отметил Песков.

Накануне секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказывал, что съезд организации пройдёт в три этапа. На первом, который состоится в середине июня, ЕР примет предвыборную программу и утвердит списки кандидатов.

В начале марта «Коммерсант» со ссылкой на источники писал , что Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Государственную думу. Глава государства делал так только один раз, в 2007 году, когда составители рейтингов отмечали один из пиков его личной популярности. Тогда на парламентских выборах «Единая Россия» получила более 60 процентов голосов.

Путин никогда не был членом ЕР, но возглавлял её с 2008 по 2012 год. Сейчас председателем партии является бывший президент Дмитрий Медведев.