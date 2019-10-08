https://static.news.ru/photo/b1b917ea-e9c2-11e9-ac60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что события в Донбассе являются конфликтом между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что Россия не была и не будет одной из сторон в противостоянии на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль видит своей задачей помочь Украине в урегулировании ситуации, сообщает РИА Новости .

Песков отметил, что власти РФ имеют «определённое влияние» на руководство самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Однако ДНР и ЛНР являются самостоятельными субъектами в разрешении внутриукраинского конфликта.

Ранее News.ru писал, что Лукашенко призвал США подключиться к восстановлению мира на Украине. По его словам, участие американской стороны будет полезным, поскольку Вашингтон сильно погружён в политические и экономические процессы в стране.