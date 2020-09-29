Песков отреагировал на требование Макрона по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/fb2db3de-024b-11eb-badb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова взаимодействовать с Европой по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает очевидной попытку убийства оппозиционного политика Алексея Навального, и призвал власти России «предоставить объяснения» по этому поводу.

Безусловно, готовы. И Россия уже неоднократно, абсолютно транспарентно объясняла то, что произошло с «берлинским пациентом» на территории России, а именно — в Омске и в Томске, — отметил представитель Кремля.

По его словам, Берлин и Париж не спешат делиться информацией с Москвой, что существенно затрудняет ситуацию, передаёт РИА Новости.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского блогера Алексея Навального во время его стационарного лечения в клинике Charité в Берлине.