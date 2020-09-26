В кабмине ФРГ подтвердили визит Меркель к Навальному в клинику

https://static.news.ru/photo/1ade1a64-0177-11eb-8add-fa163e074e61_660.jpg Фото: Odd Andersen/AFP Pool/dpa/Global Look Press

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского блогера Алексея Навального во время его стационарного лечения в клинике Charité в Берлине.

Утром 28 сентября западные СМИ сообщили о «тайной» встрече Меркель с Навальным. После этого блогер написал в Twitter, что она была не тайной, а частной.

Об этом же заявил Зайберт на брифинге. По его словам, встреча не была «тайной», а была «частным визитом». Сама же беседа носила «доверительный характер», передаёт РИА Новости.

22 сентября Навальный был выписан из стационара немецкой клиники Charité. Местные врачи не исключили, что его здоровье полностью восстановится. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что блогер пока остаётся в Германии, так как его лечение ещё не закончено.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, на что рассчитывали злоумышленники, когда пытались его убить. При этом он подчеркнул, что речь идёт об одной из версий его отравления.