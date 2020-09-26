В кабмине ФРГ подтвердили визит Меркель к Навальному в клинику

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил информацию о том, что канцлер Германии Ангела Меркель посещала российского блогера Алексея Навального во время его стационарного лечения в клинике Charité в Берлине.
Утром 28 сентября западные СМИ сообщили о «тайной» встрече Меркель с Навальным. После этого блогер написал в Twitter, что она была не тайной, а частной.
Об этом же заявил Зайберт на брифинге. По его словам, встреча не была «тайной», а была «частным визитом». Сама же беседа носила «доверительный характер»,
22 сентября Навальный был выписан из стационара немецкой клиники Charité. Местные врачи не исключили, что его здоровье полностью восстановится. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что блогер пока остаётся в Германии, так как его лечение ещё не закончено.
20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
Ранее NEWS.ru писал о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, на что рассчитывали злоумышленники, когда пытались его убить. При этом он подчеркнул, что речь идёт об одной из версий его отравления.
Добавьте наши новости в избранные источники