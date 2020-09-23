Алексей Навальный продолжит лечение в Германии

https://static.news.ru/photo/24536692-fd9b-11ea-8bb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

Оппозиционер Алексей Навальный, выписавшийся 22 сентября из берлинской клиники, пока остаётся в Германии, так как его лечение ещё не окончено. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Алексей Навальный пока по-прежнему остаётся в Германии. Его лечение ещё не окончено. Тем не менее врачи прогнозируют полное выздоровление, — сообщила помощница в Twitter.

Ранее Алексей Навальный опубликовал первый пост после выписки из стационара клиники Charité. Оппозиционер, который провёл в медучреждении 32 дня, признался, что хотел бы больше времени проводить с семьёй и погрузиться в рутину ежедневных движений, однако пока ему с трудом даже удаётся стоять на одной ноге или писать в строчку.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила.