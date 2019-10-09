https://static.news.ru/photo/6e9a5ac4-ea89-11e9-baf8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сведения о существовании секретного подразделения ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе, обнародованные The New York Times, относятся к разряду «криминального чтива». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобные публикации, это, скажем так, из разряда «криминального чтива», pulp fiction по-английски, — цитирует Пескова « Интерфакс ».

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил о позиции главы российского государства, сводящейся к тому, что Москва заинтересована добропорядочных связях с европейскими странами, что, по словам Пескова, неоднократно подтверждалось.

Как писал News.ru, ранее газета New York Times со ссылкой на западных разведчиков сообщила, что секретное спецподразделение Главного управления Генштаба РФ (бывшего ГРУ) стоит за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе.

Автор публикации рассказывает о воинской части № 29155, которая специализируется на подрывной деятельности и саботаже.