Песков отказался комментировать спор Жириновского с Кадыровым

https://static.news.ru/photo/e0473ed0-1cf1-11eb-b35c-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле не намерены продолжать дискуссию по поводу спора между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нами было сказано всё, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Жириновский раскритиковал Кадырова за высказывание в адрес французского президента Эммануэля Макрона в связи с убийством учителя Самюэля Пати из-за карикатур на пророка Мухаммеда. По мнению главы Чечни, глава государства подталкивает мусульман к терроризму, оправдывая карикатуры. Жириновский заявил, что главам регионов не стоит в это вмешиваться.

Как писал NEWS.ru, Кадыров возмутился, что Жириновский учит губернаторов их работе, и потребовал от политика извинений. Он также посоветовал лидеру ЛДПР не касаться темы религии и «не заикаться о борьбе с терроризмом». Высказывания политика по данному поводу он назвал пустой болтовнёй и попыткой привлечь к себе внимание.