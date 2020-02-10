https://static.news.ru/photo/496a6554-4c00-11ea-8bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты всё чаще прибегают к незаконным санкциям для обеспечивания собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможности введения новых ограничений в отношении России он отметил, что в данном случае гипотетические рассуждения вряд ли уместны.

Вы знаете, что, к сожалению, особенно США, ряд других стран используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто, — подчеркнул он.

По его словам, российская сторона выступает против подобной практики, которая является пагубной для многих стран.

Песков добавил, что в таких случаях необходимо реагировать по ситуации, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что угрозы США в адрес России за поддержку законно избранной власти в Венесуэле призваны поддержать антиправительственные силы республики.