Соединённые Штаты всё чаще прибегают к незаконным санкциям для обеспечивания собственных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос о возможности введения новых ограничений в отношении России он отметил, что в данном случае гипотетические рассуждения вряд ли уместны.
Вы знаете, что, к сожалению, особенно США, ряд других стран используют вот эти незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран очень часто, — подчеркнул он.
По его словам, российская сторона выступает против подобной практики, которая является пагубной для многих стран.
Песков добавил, что в таких случаях необходимо реагировать по ситуации,
Как писал NEWS.ru, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что угрозы США в адрес России за поддержку законно избранной власти в Венесуэле призваны поддержать антиправительственные силы республики.
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