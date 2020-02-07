https://static.news.ru/photo/68777b04-49b6-11ea-a88a-fa163e074e61_660.jpg Николай Патрушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что угрозы США в адрес России за поддержку законно избранной власти в Венесуэле призваны поддержать антиправительственные силы республики.

Таким образом он отреагировал на слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотта Абрамса о том, что поддержка Венесуэлы «больше не будет бесплатной».

[Это] не что иное как попытка подбодрить антиправительственные силы на фоне низкого рейтинга их лидера и укрепления позиций легитимных властей, — цитирует Патрушева РИА Новости.

Он напомнил, что на днях исполнился год с того момента, как в Венесуэле была предпринята попытка устроить «цветную революцию» против избранного на основе общенационального голосования президента Николаса Мадуро. При этом лидера протестного движения Хуана Гуайдо не избирали, а назначили.

Патрушев добавил, что за год стало ясно, что венесуэльский народ выступает за законного президента.

Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты допускают вариант введения ограничительных мер в отношении российской компании «Роснефть». Санкции будут идти в пакете с дополнительными мерами, которые должны навредить венесуэльским властям во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонникам за рубежом.