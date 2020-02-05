https://static.news.ru/photo/410c5320-4842-11ea-9351-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Соединённые Штаты допускают вариант введения ограничительных мер в отношении российской компании «Роснефть». Санкции будут идти в пакете с дополнительными мерами, которые должны навредить венесуэльским властям во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонниками за рубежом.

Рассматриваются все варианты, когда речь идет об оказании давления — будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Мадуро, или других, — заявил представитель администрации США высокого ранга.

По его словам, администрация Белого дома уже изучает соответствующие предложения, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабелью опроверг информацию о передаче контроля над государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela «Роснефти» в обмен на списание Москвой долгов. Кабелью отметил, что президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин — лучшие друзья Венесуэлы, однако о сделке по PDVSA речи не идёт.