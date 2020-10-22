Песков оценил шансы Европы на сотрудничество с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/3d2ed55e-14aa-11eb-a655-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Европа лишилась возможности дальнейшего диалога с Белоруссией после того, как признала её лидера нелегитимным. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Невозможно выстраивать диалог со страной, если не признавать её лидера, считает официальный представитель Кремля. И теперь европейские страны вряд ли смогут сыграть какую-то конструктивную роль.

Вы не можете конструктивно общаться со страной, если вы объявили санкции не только против страны, но и против членов высшего руководства. Европейские страны сначала сами лишили себя этой возможности, и как они теперь собираются помогать белорусскому народу, трудно себе представить, — подчеркнул Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европарламент не признаёт итоги президентских выборов в Белоруссии, так как они были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признаёт Александра Лукашенко президентом республики в связи с истечением срока его полномочий 5 ноября. Об этом говорится в резолюции, принятой Европейским парламентом 17 сентября.