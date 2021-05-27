Песков объяснил смысл «извинений» Путина перед Лукашенко

https://static.news.ru/photo/6f3ae30c-bee2-11eb-8b59-96000091f725_660.jpg Владимир Путин, Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Так называемые извинения президента России Владимира Путина перед белорусским коллегой Александром Лукашенко стоит воспринимать как политдипломатическую корректность. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РБК.

В сущности, подчеркнул Песков, эти извинения являются фигурой речи. Дело в том, что у политиков не принято обсуждать глав третьих государств без их уведомления об этом. Путин же говорил с американским президентом Джо Байденом о ситуации в Белоруссии. Поэтому он и извинился перед Лукашенко.

Это не стоит воспринимать как непосредственные извинения, это скорее фигура речи, но президент Путин весьма корректен и посчитал необходимым проинформировать коллегу, что тема Белоруссии затрагивалась, — добавил Песков.

26 мая Лукашенко на встрече с парламентариями заявил, что российский президент извинился перед ним за то, что «без разрешения обсуждал Беларусь» с Байденом. По его словам, Путин повёл себя крайне порядочно.

Ранее стало известно, что переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут 28 мая в Сочи. В пресс-службе Кремля рассказали о темах, которые главы государств затронут в ходе встречи.