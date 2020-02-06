Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что точных договорённостей о встрече Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана пока нет.
Но мы не исключаем встречи. Вы знаете, что и Путин, и Эрдоган достаточно быстро принимают решения о тех встречах, которые считают необходимыми, — сказал Песков.
Как ранее писал NEWS.ru, 4 февраля Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Главы стран обсудили ситуацию с обстрелом военнослужащих Турции в сирийском Идлибе.
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