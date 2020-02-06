Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не вправе вмешиваться во внутренние дела США. Так он прокомментировал решение Сената Конгресса США, оправдавшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту.

Мы традиционно не считаем себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, — цитирует РИА Новости Пескова. Однако Песков отметил, что решение, принятое сенатом, «хорошо и достаточно легко прогнозировалось». Он также...