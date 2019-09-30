https://static.news.ru/photo/ca0557ca-e385-11e9-be28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Публикация полных стенограмм переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна лишь по взаимному согласованию сторон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы не вмешивались и не имеем намерения вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон, — сказал он.

Он также отметил, что все процессы, которые ведутся вокруг этого дело, являются внутренним дело США.

Администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, Зеленский пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Впоследствии Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.

Как ранее писал News.ru, предложение демократов в США предавать гласности содержание бесед американского и российского президентов — Дональда Трампа и Владимира Путина — «абсурдно». Такого мнения придерживается зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.