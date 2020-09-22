Песков назвал не заслуживающим внимания доклад о кокаине в посольстве

https://static.news.ru/photo/ab14983c-fcbe-11ea-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль ознакомился с докладом о поставках наркотиков через российское посольство в Аргентине, однако не нашёл его заслуживающим внимания. Об этом 22 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали пресс-секретарю вопрос о докладе, связанном с обнаружением наркотиков в посольстве России в Буэнос-Айресе. В нём говорится, что сотрудники правоохранительных органов РФ якобы не стараются расследовать преступление.

Ознакомились, но не полностью. Даже до конца не дочитали. Не нашли это исследование заслуживающим внимания, — цитирует Газета.Ru Пескова.

Ранее по делу о контрабанде почти 400 кг кокаина из посольства России в Аргентине в международный розыск были объявлены два человека. Предполагается, что речь идёт о знакомых экс-сотрудников российского посольства в Буэнос-Айресе.

Кокаин нашли в здании российской дипмиссии в декабре 2016 года. Правоохранители заменили наркотик на муку и установили в чемоданы GPS-трекеры. Позднее полиция задержала предполагаемого организатора контрабанды — бизнесмена Андрея Ковальчука. Одним из фигурантов оказался депутат-единоросс Владимир Калмыков, писал NEWS.ru.