Песков: кризис из-за пандемии показал слабость международных организаций

https://static.news.ru/photo/8165e4d4-7bf2-11ea-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Пандемия коронавируса и текущий кризис продемонстрировали, что эффективность ряда международных организаций оставляет желать лучшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это касается в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной торговой организации (ВТО) и «Большой двадцатки».

Мы видим, что в сфере экономики, скажем так, в основном страны действуют сами по себе, тут каждый спасает себя. Мы видим, что другие международные организации явно не были спроектированы для действий, для кризисного менеджмента в подобных ситуациях, — отметил он.

Песков считает, что данная тенденция служит поводом для глубокого анализа последствий кризиса и дальнейшего развития таких структур, чтобы «добиться их реального эффективного и действенного состояния».

Пресс-секретарь подчеркнул, что в настоящее время работу упомянутых организаций нельзя назвать удовлетворительной, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Песков рассказал о мерах государственной поддержки в связи с пандемией коронавируса. По его словам, экономические эксперты в администрации президента и лично Владимир Путин работают над новыми решениями для помощи экономике.