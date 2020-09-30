Кремль отказался комментировать дебаты кандидатов в президенты США

https://static.news.ru/photo/85053726-030a-11eb-a42c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/Pool/Global look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хочет комментировать или давать оценку дебатам кандидатов на пост главы США, однако не может не отметить новые проявления «политической культуры» на них.

Об этом он сказал, комментируя высказывание одного из кандидатов Джозефа Байдена, который назвал действующего президента США Дональда Трампа «собачонкой Путина». Песков отметил, что в России, как и во всём мире, следят за тем, как проходит избирательная кампания в Штатах. По его словам, РФ не может оставаться индифферентной к этой теме, так как речь идёт об одной из самых крупных стран и экономик.

Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, — заявил пресс-секретарь.

По его словам, Кремль не хочет комментировать эту тему, так как это «незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства». При этом Песков подчеркнул, что Москва «никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в ходе первых дебатов президентской гонки в США кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал своего оппонента, действующего главу государства Дональда Трампа, «щенком Путина».