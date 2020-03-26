https://static.news.ru/photo/4dd32c84-6f50-11ea-86a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль «по мере готовности» представит меры поддержки населения и бизнеса, которые президент предложил ввести в условиях распространения коронавируса в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что специалисты президентской администрации уже приступили к оформлению инициатив.

Для каких-то, наверное, потребуются правительственные акты, для каких-то потребуются президентские акты, — цитирует Пескова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 25 марта в телеобращении к нации Путин объявил налоговые каникулы для бизнеса, предложил банкам предоставлять россиянам отсрочки по кредитам, а будние дни между субботой 28 марта и понедельником 6 апреля объявил внеплановыми выходными, которые призвал провести дома.