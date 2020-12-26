Песков: атаки на Путина идут минимум 20 лет

https://static.news.ru/photo/0a63d984-483b-11eb-b68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атаки на российского президента Владимира Путина идут уже минимум 20 лет, за это время у него «сформировался иммунитет».

Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, враньё — он (Путин.— NEWS.ru) никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин неоднократно говорил, что атаки атаками, но главное — как человек работает. Он отметил, что за годы работы с российским лидером привык к нападкам в свой адрес и тоже обзавёлся «иммунитетом».

Да вы знаете, наверное, да. Наверное, да, уже тоже достаточно спокойно к этому отношусь. Иммунитет — так же как антитела. Чем больше нападок, тем больше антител, — сказал Песков.

В начале декабря издание «Важные истории» опубликовало расследование о члене совета директоров компании СИБУР Кирилле Шамалове. Утверждается, что топ-менеджер является бывшим зятем Владимира Путина. В материале указывалось, что в 2013 году Шамалов приобрёл 3,8% акций нефтехимической компании за $100. Позже глава и акционер СИБУРа Дмитрий Конов пояснил, что компенсация в $100 была формальной частью сделки, содержавшей несколько условий, а Шамалов дал комментарий, подчеркнув, что информация в расследовании направлена на его дискредитацию.

В середине декабря издание «Проект» опубликовало материал о встрече в 1999 году действующего президента страны Бориса Ельцина и Владимира Путина, который тогда занимал пост председателя правительства. Журналисты утверждали, что в мероприятии также участвовали члены кооператива «Озеро»: Юрий Ковальчук, Сергей и Андрей Фурсенко, Владимир Якунин с одной стороны, а зять Ельцина Валентин Юмашев и дочь первого президента РФ Татьяна Дьяченко — с другой. Якобы на встрече окружение Ельцина знакомилось с ближайшими соратниками Путина. Юмашев потребовал представить доказательства этого события. Он подчеркнул, что такой встречи не было. При этом бывший зять Ельцина пояснил, что не будет судиться с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информационные вбросы против Путина будут продолжаться и в Кремле «более или менее» знают их организаторов. Он назвал эти вбросы «информационными упражнениями», которые не достигают цели, писал NEWS.ru.