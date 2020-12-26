Песков: атаки на Путина идут минимум 20 лет

Атаки на российского президента Владимира Путина идут уже минимум 20 лет, за это время у него «сформировался иммунитет».
Реагировать на каждый чих, на каждую какую-то инсинуацию или, по-русски говоря, враньё — он (Путин.— NEWS.ru) никогда этого не делал и, я уверен, делать не будет, — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин неоднократно говорил, что атаки атаками, но главное — как человек работает. Он отметил, что за годы работы с российским лидером привык к нападкам в свой адрес и тоже обзавёлся «иммунитетом».
Да вы знаете, наверное, да. Наверное, да, уже тоже достаточно спокойно к этому отношусь. Иммунитет — так же как антитела. Чем больше нападок, тем больше антител, — сказал Песков.
В начале декабря издание «Важные истории»
В середине декабря издание «Проект» опубликовало материал о встрече в 1999 году действующего президента страны Бориса Ельцина и Владимира Путина, который тогда занимал пост председателя правительства. Журналисты утверждали, что в мероприятии также участвовали члены кооператива «Озеро»: Юрий Ковальчук, Сергей и Андрей Фурсенко, Владимир Якунин с одной стороны, а зять Ельцина Валентин Юмашев и дочь первого президента РФ Татьяна Дьяченко — с другой. Якобы на встрече окружение Ельцина знакомилось с ближайшими соратниками Путина. Юмашев потребовал представить доказательства этого события. Он подчеркнул, что такой встречи не было. При этом бывший зять Ельцина пояснил, что не будет судиться с журналистами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информационные вбросы против Путина будут продолжаться и в Кремле «более или менее» знают их организаторов. Он назвал эти вбросы «информационными упражнениями», которые не достигают цели, писал NEWS.ru.