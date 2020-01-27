Очередные околополитические инсайдеры сообщили, что на освободившееся от нового главы Минэкономразвития Максима Решетникова место губернатора Пермского края может номинироваться экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Такая вот возможная зеркальная комбинация. И если информация верна, то недавний шеф Минобрнауки уже вторично рассматривается на руководство важного края. Как мы помним, именно Котюков назывался изначально претендентом на Красноярск. И тот выбор был бы логичным, поскольку плоть от плоти красноярец, Михаил Михайлович, прошел там все ипостаси власти от рядового финансиста до заместителя губернатора и регионального министра финансов богатейшего края. А потом его судьба сделала крутой вираж, когда из числа сотрудника федерального Минфина он был выдвинут надзирать за имуществом РАН, которое было в состоянии распила и раздрая.

И самое удивительное, что молодой «эффективный менеджер» нашел такой подход к изначально недоверчивым академикам, что они уже сами просили оставить его на посту главы Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Во всяком случае, постепенно сошли на нет факты бесконтрольной сдачи зданий академических научных институтов, доходы от которой просто испарялись, не оставляя следов в научных бюджетах. И, вероятно, не в последнюю очередь такие открывшиеся в Котюкове дипломатические качества в сочетании с деловой хваткой привели его вместо Красноярска в главный кабинет Министерства по науке и высшему образованию. А на его исторической родине в губернаторы был срочно продвинут долго ждавший такого случая многолетний глава местного законодательного собрания Александр Усс.

Михаил Котюков Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь, видимо, после наведения Котюковым элементарного порядка в материальной базе отечественной науки, пришла очередь известного ученого уже из Тюмени развивать научные традиции страны. А политик, неплохо проявивший себя на разных постах, пока остается без нового официального назначения. И, вероятно, губернаторство в Пермском крае сейчас для него не худший вариант, учитывая, что новые поправки в конституцию призваны значительно приподнять престиж и укрепить положение губернаторов. Увеличить их роль в том же Государственном совете, который, по многим прогнозам, обещает превратиться в значительный центр силы, влияния и власти.

Для самой Перми, считающейся не только одним из экономических, но и культурных, и научных центров страны, приход такого специалиста и в области финансов, и масштабного управления имуществом также может стать ценным приобретением. Тем более, что Максим Решетников, вернувшийся на три года на родину из столицы, добился неплохих результатов. Так что, у пермяков нет оснований не доверять столичным специалистам с хорошим провинциальным бэкграундом. Однако всё еще остается немалая вероятность того, что Михаила Котюкова опять в последний момент призовут к федеральной миссии. Молодые и достаточно эффективные у нас в дефиците.