Переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по Карабаху продолжат в Москве

https://static.news.ru/photo/98407aa4-0a02-11eb-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ, которые 8 октября состоялись в Женеве, продолжат 9 октября в Москве.

Переговоры сегодня продолжатся с главой МИД Азербайджана, но в Москве, — сообщил дипломатический источник.

По его словам, сейчас сопредседатели Минской группы летят в российскую столицу. Он также уточнил, что обсуждение вопроса в Женеве завершилось в пятницу в 01:00 (02:00 мск), передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян планирует 9 октября посетить консультации по ситуации в Нагорном Карабахе, которые пройдут в Москве.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.