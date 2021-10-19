Пентагон призвал Россию прекратить войну на Донбассе

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Россию остановить войну на Донбассе и прекратить дестабилизацию в Чёрном море и вдоль украинских границ. Он также потребовал прекратить кибератаки на США и их союзников. Об этом министр заявил на брифинге в Киеве по результатам переговоров с министром обороны Украины Андреем Тараном. Его слова приводит «Интерфакс».

Министр отметил , что с 2014 года США выделили более $2,5 млрд Вооружённым силам Украины для обеспечения территориальной целостности и защиты её территориальных вод.

Наша поддержка украинскому суверенитету является непоколебимой, — заявил Остин, добавив, что США осуждают «оккупацию» Крыма.

Таран, в свою очередь, заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку своей независимости со стороны США.

Ранее сообщалось, что Остин начал своё турне по странам Черноморского региона с Грузии. По итогам переговоров на высоком уровне Вашингтон и Тбилиси заключили соглашение о партнёрстве в сфере обороны. Главе военного ведомства также предстоит посетить Румынию, прежде чем он отправится на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе, которая стартует 21 октября.

Турне Остина призвано прояснить то, как будет выстраиваться политика администрации Джо Байдена в Черноморском регионе, который, по оценкам исследователей, нуждается в наращивании оборонного потенциала «для сдерживания России».